Обанкротившиеся россияне избавились от долгов на триллионы рублей

ТАСС: Россияне при помощи банкротства за 8 лет избавились от долгов на 2,5 трлн

Судебная процедура банкротства за восемь лет позволила россиянам избавиться от задолженностей на 2,5 триллиона рублей. Об этом со ссылкой на статистику Суддепа при Верховном суде РФ сообщает ТАСС.

Как следует из материалов, долги на эту сумму почти 1,12 миллиона граждан были списаны в результате завершения процедуры банкротства в 2017-2024 годах. Отмечается, что через процедуры реализации имущества и реструктуризацию долга требования кредиторов были удовлетворены на 166 миллиардов рублей, еще почти 46 миллиардов составили судебные расходы, включая выплату финансовым управляющим.

В текущем году исполнится 10 лет со дня вступления в силу закона о банкротстве физических лиц. С сентября 2020-го в РФ также действует упрощенная внесудебная процедура при суммах долга от 50 до 500 тысяч рублей. Тем не менее, отмечает агентство, число банкротств через суд продолжает расти. Ожидается, что в 2025 году судебную процедуру банкротства пройдут еще около 400 тысяч россиян.

Ранее Судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ встала на сторону работавшей уборщицей пенсионерки, которая инициировала собственное банкротство из-за невозможности погасить задолженность перед микрофинансовыми организациями (МФО). В ходе процесса в Арбитраже Кировской области одна из кредиторов женщины, к которой перешли права требования от МФО, высказалась против обнуления долга по микрозайму, оформленному в марте 2013 года на сумму 12 тысяч рублей, который увеличился к моменту суда до 1,58 миллиона рублей. Изучив обстоятельства дела, инстанция при обосновании принятого решения указала на «явно обременительный характер обязательства» — превышение суммы требования более чем в 100 раз над размером займа, а также то, что россиянка и так выплатила в 16,7 раза больше, чем занимала.