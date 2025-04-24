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12:53, 24 апреля 2025Россия

Песков назвал учет интересов России обязательным для достижения мира

Пресс-секретарь Песков: Учет интересов России обязателен для достижения мира
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Учет интересов России является обязательным условием для достижения мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что Москва нацелена на достижение мира.

«Мы и президент [Владимир] Путин выступаем за достижение мира с обеспечением интересов нашей страны. Это обязательное условие. Эта работа продолжается», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков рассказал о двух путях достижения Россией своих целей. По его словам, Москва придет к результату мирным или военным путем.

В 2022 году в видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.

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