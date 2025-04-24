Раскрыты подробности о пострадавших из-за детонации боеприпасов во Владимирской области

Во Владимирской области при детонации боеприпасов пострадали четыре человека

Во Владимирской области при детонации боеприпасов пострадали четыре человека. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

Взрыв на складе Минобороны в Киржачском районе прогремел 22 апреля. После этого на территории воинской части начался пожар с детонацией боеприпасов.

«Пострадало четыре человека: трое — военные и один гражданский», — уточнил собеседник агентства. Один из пострадавших — военнослужащий — находится в состоянии средней тяжести.

Ранее глава Владимирской области Александр Авдеев заявил о нормализации в регионе после ЧП. Перед этим из близлежащих к воинской части населенных пунктов были эвакуированы несколько сотен человек.