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12:41, 24 апреля 2025Россия

Раскрыты подробности о пострадавших из-за детонации боеприпасов во Владимирской области

Во Владимирской области при детонации боеприпасов пострадали четыре человека
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Никонов / РИА Новости

Во Владимирской области при детонации боеприпасов пострадали четыре человека. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

Взрыв на складе Минобороны в Киржачском районе прогремел 22 апреля. После этого на территории воинской части начался пожар с детонацией боеприпасов.

«Пострадало четыре человека: трое — военные и один гражданский», — уточнил собеседник агентства. Один из пострадавших — военнослужащий — находится в состоянии средней тяжести.

Ранее глава Владимирской области Александр Авдеев заявил о нормализации в регионе после ЧП. Перед этим из близлежащих к воинской части населенных пунктов были эвакуированы несколько сотен человек.

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