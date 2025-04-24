Россияне спасли более 20 рыбаков с оторвавшейся льдины на Байкале

МЧС РФ: Более 20 рыбаков, дрейфовавших на отколовшейся льдине Байкала, спасли

Более 20 рыбаков, дрейфовавших на отколовшейся льдине Байкала, смогли спасти. Об этом рассказали в региональном главке МЧС России.

Льдина отошла от берега недалеко от поселка Гремячинск в четверг, 24 апреля. На ней в этот момент находились два десятка местных жителей, отправившихся на ловлю рыбы.

Россияне, как отмечается, сами смогли позвонить в службу спасения. После этого на место выехали представители ВОСВОД на аэролодке и инспектор ГИМС. Все это время оказавшиеся в беде рыбаки оставались на связи.

Также утверждается, что в спасении россиян приняли участие и местные жители, которые своими силами смогли вытащить их на берег. Пострадавших в чрезвычайном происшествии нет.

В то же время в МЧС России снова напомнили об опасности «ледяной» рыбалки на Байкале. «Уже начался процесс активного таяния, имеется большая вероятность отрыва льдин», — заявили спасатели.

В феврале 139 рыбаков унесло в Охотское море на льдине. В операции по спасению успели задействовать даже вертолет Ми-8, однако многие люди отказались от помощи, так как не хотели оставлять свои снасти. Позже недовольных все равно забрали со льдины.

В апреле 2024 года также стало известно о 23 магаданских рыбаках, уплывших ради улова в открытое море на отколовшейся льдине. На юге Сахалина еще 20 рыбаков дрейфовали, пока их не спасли.