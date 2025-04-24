Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:40, 24 апреля 2025Моя страна

Россияне спасли более 20 рыбаков с оторвавшейся льдины на Байкале

МЧС РФ: Более 20 рыбаков, дрейфовавших на отколовшейся льдине Байкала, спасли
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: МЧС Республики Бурятия

Более 20 рыбаков, дрейфовавших на отколовшейся льдине Байкала, смогли спасти. Об этом рассказали в региональном главке МЧС России.

Льдина отошла от берега недалеко от поселка Гремячинск в четверг, 24 апреля. На ней в этот момент находились два десятка местных жителей, отправившихся на ловлю рыбы.

Россияне, как отмечается, сами смогли позвонить в службу спасения. После этого на место выехали представители ВОСВОД на аэролодке и инспектор ГИМС. Все это время оказавшиеся в беде рыбаки оставались на связи.

Также утверждается, что в спасении россиян приняли участие и местные жители, которые своими силами смогли вытащить их на берег. Пострадавших в чрезвычайном происшествии нет.

В то же время в МЧС России снова напомнили об опасности «ледяной» рыбалки на Байкале. «Уже начался процесс активного таяния, имеется большая вероятность отрыва льдин», — заявили спасатели.

В феврале 139 рыбаков унесло в Охотское море на льдине. В операции по спасению успели задействовать даже вертолет Ми-8, однако многие люди отказались от помощи, так как не хотели оставлять свои снасти. Позже недовольных все равно забрали со льдины.

В апреле 2024 года также стало известно о 23 магаданских рыбаках, уплывших ради улова в открытое море на отколовшейся льдине. На юге Сахалина еще 20 рыбаков дрейфовали, пока их не спасли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Экс-командующий 58-й армией Попов получил срок и лишен звания. Кто из генералов и чиновников Минобороны находится под следствием?

    В России отреагировали на призыв Трампа прекратить удары по Киеву

    В России предложили ввести праздник в честь котов

    Бойцы «Азова» расправились с боевиком РДК за изнасилование мобилизованных

    Риск распространения холеры в России после завоза из Индии оценили

    Фильм «Пророк» выиграл награду международного кинофестиваля

    Зеленский уволил главу Херсонской ВГА

    В российском заповеднике голодная «панда» попала на видео

    Жительницу Донецка осудили на 13 лет за госизмену

    В России представили кроссовки со сковородками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости