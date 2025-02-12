Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:28, 12 февраля 2025Россия

В МЧС высказались об отказывавшихся эвакуироваться с унесенной в море льдины рыбаках

В МЧС негативно оценили ситуацию с отказом рыбаков эвакуироваться со льдины
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «МЧС России»

В сахалинском МЧС негативно оценили ситуацию с рыбаками, которые отказывались эвакуироваться с унесенной в Охотское море льдины, без улова и снастей. Об этом пишет «Подъем» со ссылкой на представителя регионального ведомства.

По словам собеседника издания, в результате всех недовольных все равно забрали со льдины — часть на спасательном судне, а часть перевезли волонтеры. «Все 139 человек спасли, там никого не осталось. Смогли [рыбаки взять вещи], — сказал он изданию. — Негативно оцениваем [ситуацию с отказывавшимися эвакуироваться]».

Представитель МЧС добавил, что причиной инцидента стала совокупность факторов в виде сильного ветра и тонкого льда. В результате от села Мальки до устья реки Долинка пошла десятиметровая трещина. Он отметил, что жителям Сахалинской области приходят предупреждения об опасности пребывания на льду, однако рыбаки их игнорируют. «Наверное, улов важнее», — заявили в ведомстве.

Ранее в сети появились кадры с дрейфующей льдины. На них видно около десяти рыбаков, стоящих на краю отколовшейся поверхности и ожидающих помощи. Также человек за кадром сообщает, что доброволец перевозит часть людей на сушу.

Об инциденте в Корсаковском районе стало известно утром 12 февраля. Изначально поступило сообщение о 300 заблокированных рыбаках, однако эта цифра не подтвердилась. В спасении участвовали сотрудники экстренных служб на автомобиле и моторной лодке. Кроме того, был задействован вертолет Ми-8. Отказывавшиеся эвакуироваться россияне аргументировали решение нежеланием терять улов и снасти.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле анонсировали возращение заключенного в США россиянина

      В Кремле заявили о выгодах ЕАЭС для Армении на фоне ее возможного вступления в ЕС

      В России сравнили цены на новые и подержанные автомобили

      В России возбудили дело против испанского журналиста за незаконный въезд в Курскую область

      В Кремле высказались о зверствах ВСУ в Николаево-Дарьино

      Популярная российская блогерша попала в больницу после ДТП

      Американцы передали 29 миллионов рублей прославившемуся на всю страну убийце

      Россияне назвали плюсы удаленной работы из путешествий

      Над российским регионом заметили украинский БПЛА

      Женщина заснула и после пробуждения забыла мужа и дочь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше