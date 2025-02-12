В МЧС высказались об отказывавшихся эвакуироваться с унесенной в море льдины рыбаках

В МЧС негативно оценили ситуацию с отказом рыбаков эвакуироваться со льдины

В сахалинском МЧС негативно оценили ситуацию с рыбаками, которые отказывались эвакуироваться с унесенной в Охотское море льдины, без улова и снастей. Об этом пишет «Подъем» со ссылкой на представителя регионального ведомства.

По словам собеседника издания, в результате всех недовольных все равно забрали со льдины — часть на спасательном судне, а часть перевезли волонтеры. «Все 139 человек спасли, там никого не осталось. Смогли [рыбаки взять вещи], — сказал он изданию. — Негативно оцениваем [ситуацию с отказывавшимися эвакуироваться]».

Представитель МЧС добавил, что причиной инцидента стала совокупность факторов в виде сильного ветра и тонкого льда. В результате от села Мальки до устья реки Долинка пошла десятиметровая трещина. Он отметил, что жителям Сахалинской области приходят предупреждения об опасности пребывания на льду, однако рыбаки их игнорируют. «Наверное, улов важнее», — заявили в ведомстве.

Ранее в сети появились кадры с дрейфующей льдины. На них видно около десяти рыбаков, стоящих на краю отколовшейся поверхности и ожидающих помощи. Также человек за кадром сообщает, что доброволец перевозит часть людей на сушу.

Об инциденте в Корсаковском районе стало известно утром 12 февраля. Изначально поступило сообщение о 300 заблокированных рыбаках, однако эта цифра не подтвердилась. В спасении участвовали сотрудники экстренных служб на автомобиле и моторной лодке. Кроме того, был задействован вертолет Ми-8. Отказывавшиеся эвакуироваться россияне аргументировали решение нежеланием терять улов и снасти.