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12:50, 24 апреля 2025Россия

Российская школьница пыталась сбежать из реабилитационного центра и сломала позвоночник

Нижегородская школьница пыталась сбежать из соццентра и сломала позвоночник
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Школьница в Краснооктябрьском округе Нижегородской области пыталась сбежать из социального реабилитационного центра и сломала позвоночник. Об этом стало известно изданию NewsNN.

15-летняя россиянка, по предварительным данным, неудачно спрыгнула со второго этажа. Воспитатели заметили девочку лежащей на асфальте.

Сотрудники вызвали бригаду скорой помощи. Информации о ее состоянии издание не раскрыло.

Удалось выяснить, что подросток попала в центр в декабре 2024 года по инициативе матери. Девочка часто прогуливала занятия и была необщительной.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге 12-летнюю школьницу в крови нашли под окнами многоэтажного дома в Калининском районе. Прибывшие медики не смогли реанимировать юную горожанку.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

ЖЗЛ
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