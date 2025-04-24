В России объяснили опасения ЕС из-за вопроса признания Крыма

Депутат Чепа: ЕС мешает перемирию, потому что боится сближения России и Украины

Европейский союз (ЕС) сегодня всячески противится любому возможному сближению России и Украины и всячески препятствует этому в отличие от США, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Позицию союза он объяснил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Евросоюз донес до администрации президента США Дональда Трампа свою принципиальную позицию о невозможности признать Крым российским.

Если не признавать Крым, то в дальнейшем ведение переговоров станет затруднительным, сказал депутат. Европейцы это понимают и не одобряют таких шагов Вашингтона, потому что боятся сближения России и Украины, добавил он.

«А что будет, если вдруг Украина с Россией, имеющие две самые сильные на сегодняшний день армии в Европе, сумеют договориться? Не дай бог, Украина поймет, кто на самом деле виноват в этом конфликте — те, кто стояли гарантами за Минскими соглашениями. Я напоминаю, что США не были подписантами, это был Евросоюз. Евросоюз два раза кинул Украину: спровоцировали государственный переворот и спровоцировали этот конфликт. Это очень опасно для них. Я говорю о том, как стратегически рассуждают спецслужбы. Это огромный риск», — поделился Чепа.

Поэтому, полагает парламентарий, Европа делает все, чтобы помешать мирному соглашению между странами. Они вооружили Украину и сделали ее армию очень сильной, и боятся сближения Киева с Москвой.

Ранее Трамп заявил, что слова украинского лидера Владимира Зеленского об отказе Украины признать полуостров Крым за Россией вредят переговорам по урегулированию конфликта. «Киев лишился Крыма много лет назад и даже не является предметом обсуждения на данный момент», — отметил глава Белого дома.

