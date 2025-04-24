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13:50, 24 апреля 2025Моя страна

Свидание леопарда Памелы Андерсон попало на фото

«Земля леопарда» опубликовала фото со свидания подопечной Памелы Андерсон
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Свидание самки леопарда — подопечной актрисы Памелы Андерсон — попало в объектив фотоловушки. Кадры публикует дирекция заповедников «Земля леопарда».

По словам специалистов, удалось установить «влюбленную пару». Ею оказались молодой самец по имени Мейерхольд и четырежды бабушка — самка Памела. Дикие кошки следовали друг за другом и прошли мимо распустившегося в середине апреля рододендрона остроконечного.

«На данный момент самке Leo 38F около 12 лет — солидный возраст при средней продолжительности жизни леопарда в дикой природе в среднем 11-12 лет. В случае успеха Памела может принести уже третий выводок», — рассказала Таисия Марченкова, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда».

В марте 2023 года сообщалось, что семейство дальневосточного леопарда, находящегося под опекой актрисы Памелы Андерсон, пополнилось новым котенком. В нацпарке уточнили, что котенок — единственный детеныш в новом помете, его пол пока неизвестен. Возраст юного леопарда на тот момент составлял около восьми месяцев.

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