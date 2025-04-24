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12:56, 24 апреля 2025Россия

В Кремле порассуждали о применении ядерного оружия

Песков: Вопросы применения ядерного оружия Россией прописаны в доктрине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вопросы применения ядерного оружия Россией прописаны в ядерной доктрине. Об этом завяил представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«В нашей доктрине все прописано насчет ядерного оружия. Это действительно так, эта доктрина, она доступна», — сказал он.

Какого-либо другого комментария по вопросу пресс-секретарь президента России не привел.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов назвал условие применения ядерного оружия. По его словам, ответные действия последуют за любыми угрозами безопасности страны. Герасимов также обратил внимание на то, что в доктрине США порог применения ядерного оружия обозначен нечетко и существенно ниже, чем в обновленной российской ядерной доктрине.

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