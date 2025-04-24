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16:32, 24 апреля 2025Моя страна

В России предложили ввести праздник в честь котов

Депутат Ольга Мухометьярова предложила ввести в России День фронтового кота
Мария Винар

Фото: Unsplash

Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова предложила ввести новый праздник в честь котов. Об этом сообщает Ura.ru.

Мухометьярова назвала праздник Днем фронтового кота и обратилась с инициативой к сенатору Олегу Цепкину. Он обещал рассмотреть данный вопрос. «Коты играют важную роль на фронте. Они борются с грызунами и поддерживают устойчивое психофункциональное состояние бойцов», — объяснила депутат.

Мухометьярова отметила, что праздник может быть введен по аналогии с Днем фронтовой собаки, который ежегодной отмечается в России 19 августа. Известно, что памятная дата посвящена подвигам служебных собак в годы Великой Отечественной войны (ВОВ).

Ранее сообщалось, что сотни белых журавлей украсят центр Калуги к Дню Победы.

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