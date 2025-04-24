Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:00, 24 апреля 2025Россия

В российском регионе депутаты повысили себе пенсии

Депутаты Заксобрания Красноярского края повысили себе пенсии
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Депутаты Заксобрания Красноярского края повысили себе пенсии. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус».

Документ предусматривает установление пенсии депутатам, проработавшим более 14 лет, на уровне 95 процентов от их зарплаты. Тем членам Заксобрания, которые проработали в региональном парламенте от 9 до 14 лет, предполагается установить пенсию в размере 85 процентов от зарплаты.

24 апреля законопроект был принят. Перед этим сообщалось, что инициативу поддержал глава региона Михаил Котюков.

Ранее в Госдуме рассказали о повышении пенсий в 2025 году. По словам депутата Светланы Бессараб, индексация коснется, в частности, семи миллионов работающих пенсионеров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генерала Ивана Попова приговорили к пяти годам колонии и лишили звания. В суде он улыбался и на прощание произнес стихотворение

    На Западе единство Европы по Украине поставили под вопрос

    Президент Эстонии не стал запрещать Эстонскую православную церковь

    СВР раскрыла кампанию Европы по подрыву мирной инициативы Трампа

    Дрон ВСУ впервые пролетел тысячу километров и сбросил ФАБ на российское предприятие

    Фигуранта дела экс-генерал-майора Попова осудили на четыре года

    Самая удачная страна для получения шенгена изменила правила подачи документов для россиян

    Россияне нашли ртутные закладки в квартире после визита мастера по сборке

    Стало известно о создании буферной зоны в Сумской области

    Пакистан пригрозил Индии войной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости