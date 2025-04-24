В российском регионе депутаты повысили себе пенсии

Депутаты Заксобрания Красноярского края повысили себе пенсии

Депутаты Заксобрания Красноярского края повысили себе пенсии. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус».

Документ предусматривает установление пенсии депутатам, проработавшим более 14 лет, на уровне 95 процентов от их зарплаты. Тем членам Заксобрания, которые проработали в региональном парламенте от 9 до 14 лет, предполагается установить пенсию в размере 85 процентов от зарплаты.

24 апреля законопроект был принят. Перед этим сообщалось, что инициативу поддержал глава региона Михаил Котюков.

Ранее в Госдуме рассказали о повышении пенсий в 2025 году. По словам депутата Светланы Бессараб, индексация коснется, в частности, семи миллионов работающих пенсионеров.