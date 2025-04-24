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20:06, 24 апреля 2025Россия

В российском регионе сработала система ПВО

Минобороны отчиталось об уничтожении украинского БПЛА в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Курской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

В результате работы систем ПВО, подчеркнули в оборонном ведомстве, около 18:05 по московскому времени удалось уничтожить украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа.

Каких-либо других подробностей о произошедшем в министерстве не сообщили.

Ранее стало известно, что российские военные не дали Вооруженным силам Украины возможности для ротации у села Горналь в Курской области. В Минобороны уточнили, что бойцы российской группировки войск «Север» уничтожили живую силу и боевую технику противника в приграничье.

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