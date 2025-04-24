В российском регионе сработала система ПВО

Минобороны отчиталось об уничтожении украинского БПЛА в Курской области

В Курской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

В результате работы систем ПВО, подчеркнули в оборонном ведомстве, около 18:05 по московскому времени удалось уничтожить украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа.

Каких-либо других подробностей о произошедшем в министерстве не сообщили.

Ранее стало известно, что российские военные не дали Вооруженным силам Украины возможности для ротации у села Горналь в Курской области. В Минобороны уточнили, что бойцы российской группировки войск «Север» уничтожили живую силу и боевую технику противника в приграничье.