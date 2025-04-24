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17:48, 24 апреля 2025Россия

В Минобороны сообщили о срыве ротации ВСУ у последнего неосвобожденного курского села

Минобороны: ВС РФ не дали ВСУ возможности для ротации у Горналя
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные не дали Вооруженным силам Украины (ВСУ) возможности для ротации у Горналя в Курской области. О срыве действий противника сообщили в Министерстве обороны России, передает ТАСС.

Как уточнили в оборонного ведомстве, бойцы российской группировки войск «Север» уничтожили живую силу и боевую технику противника в приграничье.

«[ВС РФ] в ходе наступательных действий осуществляют огневое поражение формирований ВСУ в районе населенного пункта Горналь, срывая попытки ротаций и контратак на линии боевого соприкосновения, (...) [а также] обращая в бегство вражеские подразделения», — описало ведомство обстановку в курском приграничье.

Ранее стало известно о попытке ВСУ перебросить резервы в Горналь. Mash также сообщал, что еще три роты противника попытались зайти в хутор Отруба в Глушковском районе.

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