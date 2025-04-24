Жестоко избитый в школе подросток из Москвы вышел на связь и записал видео

Избитый в школе сверстниками подросток из Москвы записал видео

Подросток, жестоко избитый сверстниками в московской школе № 2120, записал видео. Ролик, снятый им в больничной палате, опубликовало издание «Регнум» в Telegram.

На кадрах мальчик показывает окружающую его обстановку. «Завтра должны по состоянию здоровья посмотреть и, если что, выпустить», — сказал он. Речь подростка осложнена наложенной на челюсть шиной.

Школьник рассказал журналистам издания, что каждое движение челюстью причиняет ему боль. «В целом чувствую себя нормально, но лицо пока очень опухшее, на скулах и под глазами синяки, нос тоже отекший. В руке стоит катетер», — добавил он.

Мальчика избили сверстники 21 апреля. Школьник на несколько часов потерял сознание, ему диагностировали сотрясение мозга и перелом челюсти. Причиной нападения стал внешний вид подростка.