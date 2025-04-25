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11:10, 25 апреля 2025Мир

Уход США из Африки назвали победой России и Китая

Newsweek: Уход США из Африки нанесет ущерб мягкой силе Вашингтона на континенте
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: James Giahyu / Reuters

Решение администрации президента США Дональда Трампа ликвидировать агентство USAID, оказывавшего помощь странам Африки, нанесет ущерб мягкой силе Вашингтона на континенте, чем могут воспользоваться Россия и Китай. Об этом пишет журнал Newsweek.

«Уход американской дипломатии из Африки создаст возможность для других стран расширить свое влияние», — говорится в материале.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что в результате этого шага Вашингтон будет восприниматься африканскими странами как все менее надежный партнер. Этим, по их мнению, могут воспользоваться Китай и Россия, которые займут место США и станут одними из ключевых на континенте акторов в торговой, инвестиционной и военной сферах.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил Конгрессу о намерении реорганизовать USAID и передать ряд его функций в ведение Госдепартамента. Другие функции агентства, по его словам, могут быть упразднены в случае несоответствия интересам Вашингтона.

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