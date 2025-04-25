Уход США из Африки назвали победой России и Китая

Newsweek: Уход США из Африки нанесет ущерб мягкой силе Вашингтона на континенте

Решение администрации президента США Дональда Трампа ликвидировать агентство USAID, оказывавшего помощь странам Африки, нанесет ущерб мягкой силе Вашингтона на континенте, чем могут воспользоваться Россия и Китай. Об этом пишет журнал Newsweek.

«Уход американской дипломатии из Африки создаст возможность для других стран расширить свое влияние», — говорится в материале.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что в результате этого шага Вашингтон будет восприниматься африканскими странами как все менее надежный партнер. Этим, по их мнению, могут воспользоваться Китай и Россия, которые займут место США и станут одними из ключевых на континенте акторов в торговой, инвестиционной и военной сферах.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил Конгрессу о намерении реорганизовать USAID и передать ряд его функций в ведение Госдепартамента. Другие функции агентства, по его словам, могут быть упразднены в случае несоответствия интересам Вашингтона.