Уход США из Африки назвали победой России и Китая

Решение администрации президента США Дональда Трампа ликвидировать агентство USAID, оказывавшего помощь странам Африки, нанесет ущерб мягкой силе Вашингтона на континенте, чем могут воспользоваться Россия и Китай. Об этом пишет журнал Newsweek.
«Уход американской дипломатии из Африки создаст возможность для других стран расширить свое влияние», — говорится в материале.
Опрошенные изданием эксперты отмечают, что в результате этого шага Вашингтон будет восприниматься африканскими странами как все менее надежный партнер. Этим, по их мнению, могут воспользоваться Китай и Россия, которые займут место США и станут одними из ключевых на континенте акторов в торговой, инвестиционной и военной сферах.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил Конгрессу о намерении реорганизовать USAID и передать ряд его функций в ведение Госдепартамента. Другие функции агентства, по его словам, могут быть упразднены в случае несоответствия интересам Вашингтона.