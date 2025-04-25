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14:29, 25 апреля 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев описал одну бывшую советскую республику словами «остались в полной жопе»

Лебедев заявил, что Латвия перестала быть развитой страной из-за национализма
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил о деградации Латвии из-за политики в отношении россиян. О проблеме бывшей советской республики он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Блогер заявил, что Латвия была развитой страной, которая производила электронику и машины, в том числе известные советские микроавтобусы «РАФ». «А потом они решили назло маме отморозить уши — уволить всех русских. И остались в итоге в жопе полной», — констатировал Лебедев.

Дизайнер счел, что страна осталась «у разбитого корыта», хотя могла производить микроавтобусы «РАФ» на всю Россию.

Ранее Лебедев ответил мудростью тем, кто ругает Россию. Он предложил утверждающим, что страна не предоставляет достаточно возможностей для развития, представить, что в 100-этажном небоскребе люди могут жить как на втором, так и на последнем этаже с панорамным видом.

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