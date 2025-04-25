Авиабилеты в один регион России подешевели к майским праздникам

«Авиасейлс»: Авиабилеты на Дальний Восток подешевели к майским праздникам

Авиабилеты на Дальний Восток подешевели к майским праздникам, несмотря на традиционно высокий спрос в это время года. Об этом говорится в исследовании экспертов сервиса «Авиасейлс», которое поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Уточняется, что перелеты в этот российский регион с 1 по 11 мая стали выгоднее, чем в аналогичный период в апреле. Так, средний чек на перелет в Южно-Сахалинск и обратно снизился на 13 процентов и составил 19,8 тысячи рублей, в Хабаровск — на 9 процентов (21,9 тысячи рублей), а во Владивосток — на 6 процентов (24,6 тысячи рублей).

Кроме того, эксперты сервиса отметили, что в 2025 году общий спрос россиян на перелеты на майские праздники вырос на 15 процентов по сравнению с 2024-м. Несмотря на рост доли зарубежных направлений, большинство соотечественников (58 процентов) выбрали путешествия по родной стране.

Ранее стало известно, что спрос на отдых на Дальнем Востоке на майские праздники вырос на 20 процентов. Туристы отправляются туда за природными красотами, знакомством с дикими животными и гастрономическими открытиями.

