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15:01, 25 апреля 2025Бывший СССР

Лукашенко раскрыл страхи поляков и литовцев

Лукашенко: Никакие афганцы, туркмены, узбеки и таджики не уедут
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Лукашенко призвал поляков и литовцев не волноваться из-за мигрантов в Белоруссии. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Они [поляки и литовцы] боятся, что туда [в Польшу и Литву] пойдут эти мигранты дополнительно. Поэтому поляки и литовцы пусть успокоятся. От нас никакие афганцы, никакие туркмены, узбеки и таджики не уедут. Они будут у нас жить и работать — которых мы примем», — дал ответ Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, трудовая миграция — нормальный процесс. Он сообщил, что в страну прибывает множество мигрантов из разных стран, в том числе и из России.

Ранее Лукашенко отказался защищать Польшу от наплыва мигрантов. Лукашенко подчеркнул, что Варшава ввела ограничения против народа республики.

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