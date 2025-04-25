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22:07, 25 апреля 2025Мир

Десятки послов возложили цветы к Вечному огню в Москве

РИА Новости: Десятки послов возложили цветы к Вечному огню в Москве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Десятки послов возложили цветы к Вечному огню в Москве, об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на церемонию в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне были приглашены все аккредитованные главы дипведомств.

Вместе с послами у Могилы Неизвестного солдата присутствовали заместители министра иностранных дел России. Также в Александровский сад прибыли посол США Линн Трейси, посол Израиля Симона Гальперин, посол Армении Гурген Арсенян, посол Азербайджана Рахман Мустафаев, посол Словакии Петер Припутен.

Дипломаты возложили к Вечному огню красные гвоздики под звуки оркестра Почетного караула и почтили память воинов минутой молчания.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что целый ряд парламентариев от Франции в Европарламенте выразили заинтересованность приехать в Россию на торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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