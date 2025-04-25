Девочка из российского города отсудила у соседки миллион за наледь на балконе

В Липецке ребенок отсудил у соседки 1,2 млн рублей за наледь на балконе

В Липецке несовершеннолетняя девочка получила от соседки 1,2 миллиона рублей за травму, полученную в результате падения наледи с балкона женщины. Об этом пишет газета «Новости Липецка».

По данным следствия, в марте 2022 года с козырька балкона квартиры на пятом этаже дома на Липовской улице упала снежно-ледовая масса. Наледь приземлилась на девочку, из-за чего ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму. Ей пришлось обратиться к врачам и пройти длительную реабилитацию.

Суд постановил, что в произошедшем виновна собственница квартиры с балконом, которая не очистила пристройку вовремя. Женщину приговорили к 200 часам обязательных работ, но освободили от наказания из-за истечения срока давности. При этом ответчица обязана выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда.

Ранее в Кузбассе инвалид 1-й группы отсудил у властей 400 тысяч рублей за скользкий тротуар. Россиянин поскользнулся на наледи, упал и получил травмы.