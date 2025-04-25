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15:52, 25 апреля 2025Интернет и СМИ

Фейковые видео с российскими губернаторами выдали за проверенные системой «Зефир»

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Пользователь Telegram заявил, что система «Зефир» для анализа и мониторинга сфабрикованного контента сочла подлинными видео, в которых губернатор Брянской области Александр Богомаз и глава Белгородской области Вячеслав Гладков якобы утверждают о законности ударов по гражданским объектам на Украине. Однако на самом деле проверка посторонним лицом этих кадров не проводилась, а видео оказались дипфейками.

В сообщении от пользователя с ником «Зефир Антифейк» утверждалось, что администрация Telegram-канала якобы направила на проверку в систему «Зефир» оба ролика с губернаторами регионов. «Можем с 98-процентной вероятностью сказать, что следов ИИ нет», — заявил пользователь.

В обоих представленных роликах от лица губернаторов произносится одинаковый текст. «Гражданские объекты Украины — абсолютно законная военная цель. (..) Мы имеем полное право, если не обязанность, бить киевский режим любыми средствами. Это акт возмездия. Не время думать о каких-то гражданских», — говорится в видео с Богомазом и Гладковым. Однако в действительности главы регионов подобных заявлений не делали — такие видео отсутствуют в их официальных Telegram-каналах (1, 2).

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Видео с Богомазом и Гладковым являются дипфейками. В обоих случаях злоумышленники взяли за основу реальные кадры и наложили на них другие звуковые дорожки. Так, Богомаз в настоящем видео, которое было показано на телевидении еще в 2020 году, рассказывал о ситуации с коронавирусом. Оригинальный ролик с Гладковым был выложен на его канале 24 апреля, глава региона в нем рассказывает о жертвах украинских ударов в регионе. Кроме того, администрация Брянска назвала фейком ролик с Богомазом.

В действительности система «Зефир» недоступна для широкого круга пользователей — она разработана АНО «Диалог регионы» и только сотрудники организации используют ее для проверки информации. Таким образом, утверждения о том, что некий Telegram-канал отправил ей на проверку видео, не соответствуют действительности. Кроме того, стоит отметить, что, судя по скриншотам, информацию о якобы проверке роликов с губернаторами системой «Зефир» в бот направил пользователь, зарегистрированный в Великобритании.

Подлинная проверка ролика с Богомазом системой «Зефир» показала наличие признаков того, что видео было сфабриковано. Так, к кадрам применялась частичная модификация нижней части лица, а также полная генерация синтетического лица. Кроме того, был частично использован дополнительный монтаж отдельных частей кадров.

Утверждения о том, что система «Зефир» определила ролики с Богомазом и Гладковым как на 98 процентов подлинные, не получили распространения в СМИ и соцсетях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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