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10:55, 25 апреля 2025Экономика

Фонтан высотой в девятиэтажку забил в российском городе и попал на видео

Фонтан высотой в девять этажей забил рядом с жилым домом во Владивостоке
Александра Качан (Редактор)

Во Владивостоке фонтан кипятка поднялся рядом с жилым домом. Коммунальная авария попала на видео, его публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах можно увидеть, как мощная струя воды высотой примерно с девять этажей бьет вверх и попадает на крышу здания на улице Русской. На другом видео одна из очевидцев показывает вид на фонтан из окна квартиры своей бабушки. Струя бьет в непосредственной близости от окна.

По словам местных жителей, фонтан появился днем. Кипяток попал на несколько балконов и проник в квартиры. На место выехали аварийная бригада. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее в Новосибирске на видео попал фонтан, заработавший раньше окончания холодов. Объект почти полностью покрылся льдом.

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