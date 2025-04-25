Иеродиакон Диадор: СБУ хотели мобилизовать служителей монастыря в тероборону

В Службе безопасности Украины (СБУ) хотели мобилизовать служителей Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в Донецкой народной республике (ДНР) в территориальную оборону. Об этом заявил иеродиакон Диадор, передает РИА Новости.

«За три дня, как наши войска зашли, сюда зашли СБУ, и всех трудников на тероборону хотели забрать. Но руководство наше сказало, что мы никого не дадим», — заявил Диадор.

Иеродиакон отметил, что обитель два с половиной года находилась под контролем Вооруженных сил Украины. Он поблагодарил Российскую армию «за освобождение и защиту».

Ранее стало известно, что российский военнослужащий с позывным Беркут 46 дней держал оборону в Тарасовке в ДНР вместе с товарищем под обстрелами Вооруженных сил Украины.