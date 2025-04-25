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20:35, 25 апреля 2025Экономика

Итальянка отсудила у соседки 10 тысяч евро за стук каблуками

В Италии женщина отсудила у соседки 10 тысяч евро за стук каблуками
Мария Черкасова

Фото: dpa / Globallookpress.com

Жительница Италии отсудила у соседки сверху 10 тысяч евро (943,6 тысячи рублей) за стук каблуками, сообщает Citta.

Жительница Сесто-Фьорентино в округе Флоренция обратилась в суд с жалобой на соседку сверху, которая сделала ремонт. В 2018 году та покрыла пол керамогранитом — высококачественным материалом, обладающим при этом плохими звукоизоляционными свойствами. После этого, по словам соседки, из квартиры сверху постоянно доносился стук каблуков и шшум падающих на пол предметов. Из-за этого у жительницы Италии началось «состояние хронической тревоги».

Еще до вынесения приговора соседку обязали покрыть пол коврами для снижения уроввня шума. В итоге, несмотря на то что в доме было постелено 17 ковров, а адвокаты соседки заверяли, что шум был вызван конструктивными особенностями здания, суд встал на сторону женщины, живущей снизу. Теперь ей обязаны выплатить 10 тысяч евро — при этом изначально она требовала 26 тысяч евро (2,45 миллиона рублей).

Ранее в Омске суд обязал местную жительницу выселить из квартиры десяток кошек из-за жалоб соседей. Жильцы многоэтажного дома на улице Лукашевича подали иск против хозяйки кошек из-за неприятного запаха, они также пожаловались на антисанитарию.

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