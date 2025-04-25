Известный режиссер высказался об актерских способностях Самбурской

Юрий Быков заявил, что снял бы Настасью Самбурскую в роли многодетной матери

Российский режиссер Юрий Быков, снявший фильмы «Дурак», «Майор» и другие известные картины, сообщил, что хотел бы поработать с актрисой Настасьей Самбурской. Об этом он рассказал в интервью проекту «Слово» на площадке VK Видео.

По словам Быкова, он не видит звезду сериала «Универ» в роли полицейского или следователя.

«Мне неважно, как выглядит человек. Я бы дал ей роль матери шести детей, от которой хитрый муж сбежал, не платя алименты. Ее фигура? Подушками обложить или заставить есть пельмени. Но по характеру она такая, заботливая, из тех, кому не все равно», — заявил Юрий.

Ранее стало известно, что режиссер Юрий Быков назвал любовь главным вопросом своего творчества.