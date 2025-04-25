Кортеж Уиткоффа проехал по центру Москвы

Опубликованы кадры проезда кортежа Уиткоффа по центру Москвы

Кортеж спецпредставителя президента США по делам Ближнего Востока Стивена Уиткоффа проехал по центру Москвы. Соответствующие кадры публикует РБК.

Самолет спецпредставителя американского лидера пересек российскую воздушную границу через Латвию и приземлился в аэропорту Внуково. Предполагается, что он может провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что Путин и Уиткофф могут встретиться в Москве днем 25 апреля. Информацию об этом подтвердил также и помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пообещал раскрыть детали встречи после ее завершения. В последний раз они виделись 11 апреля в Санкт-Петербурге.