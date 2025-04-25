Лепс осудил равноправие между мужчиной и женщиной

Лепс назвал равноправие между мужчиной и женщиной невозможным от природы

Народный артист России Григорий Лепс раскритиковал идею равноправия между мужчиной и женщиной. Его слова приводит Telegram-канал Super.

Лепс назвал равенство плохой идеей, поскольку оно невозможно от природы. «Вы говорите: "Я же женщина!", а потом требуете равноправия. Какое у нас с вами может быть равноправие?» — возмутился музыкант. Он пояснил, что в случае драки женщины сразу вспоминают, к какому полу они принадлежат.

«Давайте сделаем проще: женщины остаются женщинами. Красивыми, добрыми», — заявил Лепс. Мужчины, по его словам, должны быть сильными, целеустремленными и хорошо зарабатывать.

Ранее сообщалось, что 19-летняя невеста Лепса Аврора Киба ответила на вопрос об интимной жизни с 62-летним музыкантом.