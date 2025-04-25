Левые партии выиграли от политики Трампа

WSJ: Левые партии набирают популярность из-за политики Трампа

Политика президента США Дональда Трампа привела к тому, что левые партии по всему миру начинают набирать популярность. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Авторы материала отмечают, что благодаря заявлениям Трампа о намерении сделать Канаду американским 51-м штатом канадская Либеральная партия смогла обогнать по ретингу местных консерваторов. При этом аналогичная ситуация наблюдается и в Австралии.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп завоевывает популярность среди молодежи за счет своего юмора.