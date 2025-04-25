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15:21, 25 апреля 2025Ценности

Линда Евангелиста описала результат омолаживающих процедур фразой «была не похожа на себя»

Супермодель Линда Евангелиста рассказала о результате растворения филлера
Мария Винар

Фото: Noam Galai / Getty Images for WSJ

Канадская супермодель итальянского происхождения Линда Евангелиста описала результат омолаживающих процедур фразой «была не похожа на себя». Соответствующее интервью публикует модный журнал Harper’s Bazaar.

59-летняя манекенщица рассказала, что после неудачной липосакции, которую она сделала в 2021 году, все еще продолжает прибегать к инъекциям ботокса. Однако, по ее словам, ей пришлось растворить весь филлер, поскольку она не любила свою внешность. «Я работаю и пытаюсь достичь того состояния, когда я буду нравиться себе со всеми недостатками. Я пытаюсь полюбить себя», — призналась знаменитость.

В то же время Евангелиста отметила, что научилась принимать свое старение. «Мне все равно, как я старею. Я просто хочу стареть. Это не обязательно должно быть изящно», — подчеркнула собеседница издания.

В сентябре 2021 года, стало известно, что Евангелиста подала в суд на изуродовавшую ее клинику Zeltiq Aesthetics, потребовав от медиков 50 тысяч долларов. В иске отмечалось, что супермодель прошла несколько процедур липосакции в период с 2015 по 2016 год, чтобы уменьшить жир на бедрах, животе, спине, боках и подбородке. Однако процедуры имели обратный эффект — у звезды развилась парадоксальная жировая гиперплазия.

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