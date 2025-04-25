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19:26, 25 апреля 2025Бывший СССР

Лукашенко дал один совет уехавшей из Белоруссии оппозиции

Лукашенко: Уехавшей из Белоруссии оппозиции нужно жить и работать на своей земле
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Представителям оппозиции, уехавшей из Белоруссии, нужно быть умнее, жить и работать на своей земле. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

По его словам, уехавшие из страны граждане не помогут ей с пополнением трудовых ресурсов. Он также заявил, якобы оказавшиеся за рубежом белорусы не хотят «мыть посуду» и «мести улицу», вместо этого стремясь «управлять Польшей».

«Беглые, они же нам уже не помогут. Они что, пойдут работать в сельское хозяйство? Да нет, они там стонут (...) Умнее надо быть, на своей земле жить и работать», — сказал глава государства.

Ранее уехавшие из страны белорусские оппозиционеры прекратили выпуск паспортов оппозиции Белоруссии после критики со стороны властей Литвы. До этого в генеральной прокуратуре Литвы пригрозили тюрьмой за изготовление подобного документа на территории страны.

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