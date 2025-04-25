Марочко сообщил об активизации украинских ДРГ на двух направлениях

Марочко: Украинские ДРГ активизировались на сватовском и кременном направлениях

Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) активизировались на сватовском и кременном направлениях. Об этом сообщил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«За последнее время в районах населенных пунктов Надия, Сергеевка и Новоегоровка отмечено увеличение деятельности ДРГ противника», — написал он. Марочко отметил увеличение интенсивности использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) разведывательных дронов, а не ударных.

Он также заявил, что украинские подразделения действуют в связке, но их действия носят лишь вспомогательный характер.

В марте Андрей Марочко писал об успешном продвижении армии России на сватовском направлении. Российские войска в результате боевых действий продвинулись в районе села Надия, взяв под контроль более двух гектаров территории.