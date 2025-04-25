Маск задумался о переизбрании Трампа в 2032 году

Маск заявил, что избрание Трампа президентом в 2032 году возможно

Американский миллиардер и руководитель Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск призвал задуматься о гипотетическом избрании президента США Дональда Трампа на очередной срок в 2032 году. Об этом он написал в своем аккаунте социальной сети X.

«Думайте наперед!» — ответил Маск на один из постов в соцсети, на котором была изображена красная кепка сторонников Трампа с подписью «2032».

На данный момент Конституция США не позволяет главе государства избираться более чем на два срока. Также на момент предвыборной гонки 2032 года Трампу уже будет 86 лет.

31 марта бывший советник Белого дома при президенте США Ричарде Никсоне Джон Дин заявил, что Трамп может обойти 22-ю поправку конституции страны, запрещающую избираться на пост главы Белого дома более двух раз, если на следующих выборах станет вице-президентом. По его словам, дискуссия об обходе 22-й поправки ведется с 1999 года.