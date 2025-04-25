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11:56, 25 апреля 2025Россия

Медведев назвал условие непобедимости россиян

Зампред Совбеза Медведев: Пока россияне помнят о Победе, они непобедимы
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Россияне будут непобедимыми до тех пор, пока помнят о победе советского народа в Великой Отечественной войне. Это условие непобедимости назвал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, его слова приводит ТАСС.

В качестве подтверждения своей мысли российский политик процитировал высказывание маршала Победы Георгия Жукова, который говорил о способности народа, победившего неприятия, черпать силы в прошлом.

«Георгий Константинович Жуков точно сказал, что народ, переживший большие испытания, будет и впредь черпать в них силы в своей победе. Мы наследники Великой Победы, которую завоевали для нас герои прошлого. Пока мы об этом помним, мы непобедимы», — заявил Медведев.

Ранее стало известно, какая техника будет участвовать в параде Победы 9 мая на Красной площади. Предположительно, к параду готовят беспилотный летательный аппарат «Герань-2», а также барражирующие боеприпасы «Ланцет» и самоходную артиллерийскую установку «Мальва».

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