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20:04, 25 апреля 2025Путешествия

Менеджер отеля разбудил постоялицу облизыванием ее ступней и сел в тюрьму на 10 лет

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: AnnaStills / Shutterstock / Fotodom

Бывший менеджер отеля с футфетишем, который изнасиловал постоялицу и домогался других гостий, сел в тюрьму на 10 лет. Об этом сообщается на официальном сайте полиции Лондона, Великобритания.

46-летний Ахмед Фахми совершал преступления с 2008 по 2024 год в пяти отелях по всему Лондону, а в апреле 2025-го ему вынесли обвинительный приговор. О злодеяниях Фахми стало известно после жалобы женщин, которые в январе 2024 года остановились в гостинице, где он работал.

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Две девушки вернулись в номер после вечера с подругами и обнаружили, что потеряли ключи. Вместо того чтобы дать им запасные, Фахми заставил постоялиц заплатить 80 фунтов за другую комнату. Позже менеджер разбудил одну из девушек, облизывая ее ступни.

Затем две другие девушки из группы вернулись в отель, тоже потеряв ключи. Одну из них Фахми затащил в свою спальню и изнасиловал. После этого сотрудника арестовали.

В ходе расследования выяснилось, что Фахми причастен и к другим случаям сексуальных домогательств. Женщины жаловались, что извращенец приставал к ним и трогал их ноги.

Ранее в Индии сотрудник больницы изнасиловал стюардессу на глазах медсестер. Женщина находилась на аппарате ИВЛ после того, как едва не утонула в бассейне.

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