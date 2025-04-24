Сотрудник больницы изнасиловал стюардессу на глазах медсестер в Индии

Стюардесса попала в больницу Нью-Дели, Индия, и подверглась там изнасилованию. Об этом сообщило издание Times of India.

Уточняется, что 46-летняя женщина чуть не утонула в бассейне во время тренировки на базе авиакомпании 5 апреля. Ее госпитализировали в клинику Меданта — многопрофильный медицинский центр мирового уровня.

Когда бортпроводница находилась в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сотрудник технической службы госпиталя изнасиловал ее на глазах двух медсестер. По неизвестной причине работницы не вмешивались.

Более того, из-за ослабленного состояния потерпевшая не смогла защититься. Она сообщила о произошедшем мужу только после выписки 13 апреля, а затем подала жалобу в полицейский участок. Правоохранители допросили сотрудников больницы и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, впоследствии злоумышленника арестовали.

Ранее 20-летний житель Индии во время рейса напал на стюардессу, которая наклонилась за упавшей салфеткой. Он силой затолкал ее в туалет.