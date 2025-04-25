МИД Литвы вызвал временного поверенного в делах России

МИД Литвы вызвал представителя посольства РФ Елкина из-за Украины

Министерство иностранных дел Литвы вызвало временного поверенного в делах посольства РФ в стране Александра Елкина. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства прибалтийской республики.

«Сегодня, 25 апреля, временный поверенный в делах посольства Российской Федерации в Литве был вызван в Министерство иностранных дел для выражения решительного протеста», — говорится в заявлении дипведомства.

Уточняется, что поводом для вызова временного поверенного в делах России в Литве стал массированный удар российских войск по украинским предприятиям и военным объектам.

25 апреля Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России за неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов в зоне специальной военной операции (СВО). Их целями стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы, склады, места ракетных испытаний и объекты, на которых хранились и собирались беспилотники.