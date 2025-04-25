Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:05, 25 апреля 2025Бывший СССР

МИД Литвы вызвал временного поверенного в делах России

МИД Литвы вызвал представителя посольства РФ Елкина из-за Украины
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Министерство иностранных дел Литвы вызвало временного поверенного в делах посольства РФ в стране Александра Елкина. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства прибалтийской республики.

«Сегодня, 25 апреля, временный поверенный в делах посольства Российской Федерации в Литве был вызван в Министерство иностранных дел для выражения решительного протеста», — говорится в заявлении дипведомства.

Уточняется, что поводом для вызова временного поверенного в делах России в Литве стал массированный удар российских войск по украинским предприятиям и военным объектам.

25 апреля Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России за неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов в зоне специальной военной операции (СВО). Их целями стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины, военные аэродромы, склады, места ракетных испытаний и объекты, на которых хранились и собирались беспилотники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле описали переговоры Путина и Уиткоффа двумя словами

    Названа звезда с самыми желанными ногами

    Россияне описали идеального партнера для свиданий

    Российские фальшивомонетчики стали вдвое чаще подделывать доллары

    Появились ранее неизвестные подробности мятежа ЧВК «Вагнер»

    Пожар на мясокомбинате в Подмосковье попал на видео

    В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина с лидерами Индии и Пакистана

    Зеленский высказался о своем посещении похорон Папы Франциска

    Препятствовавшего эвакуации жителей Курской области бойца ВСУ осудили на 15 лет

    Сотрудник музея разбил работу известного художника за 2,6 миллиона рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости