Минобороны отчиталось о массированном и групповых ударах в зоне СВО

Минобороны отчиталось о массированном и пяти групповых ударах в зоне СВО

Российские войска за неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«С 19-го по 25-е апреля текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены один массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Ударам подверглись предприятия ВПК Украины, военные аэродромы, склады, места ракетных испытаний, объекты, где хранились и производились беспилотники, а также пункты временной дислокации иностранных наемников и ВСУ.

Ранее экс-полковник СБУ Олег Стариков заявил о катастрофической нехватке солдат в рядах ВСУ на фронте. По словам Старикова, ВС РФ превосходит ВСУ по количеству людей и обладает стратегической инициативой.