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10:13, 25 апреля 2025Россия

Мокнущие под дождем тела солдат ВСУ в Курской области сняли на видео

Тела украинских солдат в окрестностях монастыря в Горнале сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Тела украинских солдат в окрестностях монастыря в Горнале сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Military Theme Z.

На кадрах видно бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), лежащих в лесопосадке. Тела оставлены под открытым небом и мокнут под дождем. «Ничего от них не осталось», — комментирует автор видео.

Более конкретного места съемки не раскрывается. Вероятно, видео было снято недавно, поскольку до последнего времени монастырь под Горналем находился под контролем ВСУ.

Ранее стало известно о попытках украинского командования перебросить под Горналь свежие силы. В бой пытались ввести несколько штурмовых групп на бронетехнике. Все они были уничтожены российскими бойцами.

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