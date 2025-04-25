Момент взрыва автомобиля в Подмосковье попал на видео

Mash показал момент взрыва авто в Балашихе, в результате которого погиб военный

Момент взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе, жертвой которого стал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-майор Ярослав Москалик, попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как одна из припаркованных возле дома машин взорвалась — от нее полетели осколки, а у рядом стоящих авто сработала сигнализация.

Самодельное взрывное устройство, установленное в автомобиле Volkswagen, сдетонировано в 10:40 по московскому времени, когда военный выходил из подъезда. Он не выжил.

