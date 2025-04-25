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12:51, 25 апреля 2025Силовые структуры

Момент взрыва автомобиля в Подмосковье попал на видео

Mash показал момент взрыва авто в Балашихе, в результате которого погиб военный
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Момент взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе, жертвой которого стал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-майор Ярослав Москалик, попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как одна из припаркованных возле дома машин взорвалась — от нее полетели осколки, а у рядом стоящих авто сработала сигнализация.

Самодельное взрывное устройство, установленное в автомобиле Volkswagen, сдетонировано в 10:40 по московскому времени, когда военный выходил из подъезда. Он не выжил.

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