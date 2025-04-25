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12:22, 25 апреля 2025Силовые структуры

Появились подробности гибели генерала Генштаба от взрыва в Балашихе

СВУ в Балашихе сработало, когда генерал Москалик проходил мимо машины
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Самодельное взрывное устройство (СВУ), заложенное в автомобиле, сработало точно в момент, когда погибший замначальника главного оперативного управления Генштаба генерал Ярослав Москалик проходил мимо. Подробности взрыва в Балашихе сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, автомобиль с заложенной внутри взрывчаткой могли заранее подогнуть к дому, где проживал высокопоставленный военный. Взрыв был такой силы, что тело генерала отбросило на несколько метров в сторону. Отмечается, что СВУ было начинено поражающими элементами диаметром около 6 миллиметров.

Жители Балашихи рассказали, что взрыв оказался настолько сильным, что дрожали окна соседних домов.

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