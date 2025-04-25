Очевидцы рассказали о моменте взрыва автомобиля в Балашихе

«Лента.ру»: Очевидцы рассказали о дрожавших от взрыва в Балашихе окнах

Взрыв автомобиля в Балашихе оказался настолько сильным, что дрожали окна соседних домов. Об этом «Ленте.ру» рассказали очевидцы.

«Взрыв был очень сильный, немного дрожали окна. Пострадавших [кроме одного мужчины] больше не видела», — рассказала местная жительница.

Другая очевидица, живущая на соседней улице, сравнила момент взрыва с раскатом грома.

«Мы только грохот слышали. Как раскат грома, но очень сильный», — поделилась женщина.

О взрыве авто возле жилого дома на бульваре Нестерова стало известно ранее 25 апреля. По одной из версий, причиной стало сработавшее самодельное взрывное устройство, согласно другой — проблема с газовым оборудованием.

Жертвой ЧП стал один человек, который находился рядом с автомобилем. Его личность выясняется.