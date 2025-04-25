Мужчину без признаков жизни выбросило на пляж на курорте вечеринок в Европе

The Sun: Мужчину без признаков жизни нашли на пляже курорта Бенидорм

Мужчину без признаков жизни нашли на пляже курорта Европы, известного шумными вечеринками и бурной ночной жизнью. Об этом сообщает газета The Sun.

Уточняется, что тело выбросило на берег в Бенидорме, Испания, 23 апреля. Личность неизвестного установить пока не удалось, потому что при нем не было документов.

Полиция отказалась раскрыть подробности о произошедшем и заявила, что главная задача сейчас — опознать мужчину.

Ранее британский турист не выжил во время мальчишника в Бенидорме. Он выпивал вместе с друзьями и отцом в баре и внезапно упал со стула. Мужчину пытались реанимировать более часа, но безуспешно. Известно, что в мае у британца должна была быть свадьба.