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23:57, 25 апреля 2025Бывший СССР

На Украине сообщили об отсутствии планов по размещению европейского контингента

Журналистка Забелина: Европа не планирует размещать контингент на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Unsplash.com

Планы по размещению европейского контингента на территории Украины отсутствуют, об этом в эфире YouTube-канала «Радио NV» сообщила украинская журналистка Юлия Забелина, знакомая с ходом переговоров.

Она уточнила, что британцы отказались разместить свои войска даже на западе страны, как это обсуждалось ранее, а другие европейские союзники рассматривают вариант поставить силы быстрого реагирования с базированием в Польше, а не на территории Украины.

Забелина также отметила, что европейцы «дают заднюю» в вопросе конфискации замороженных российских активов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ️Россия не приемлет возможное размещение воинского контингента НАТО на Украине, которое обсуждают страны — участницы «коалиции желающих».

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