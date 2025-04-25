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14:13, 25 апреля 2025Наука и техника

На Западе оценили работу российской «Малки» с дронами

Army Recognition: Дроны повышают точность и оперативность огня САУ «Малка»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Применение дронов для разведки и корректировки огня повышает точность и оперативность российских самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7М «Малка». Работу крупнокалиберных САУ оценило западное издание Army Recognition.

«Беспилотники используются для определения и передачи координат целей в режиме реального времени, что позволяет подразделениям САУ "Малка" быстро позиционировать себя, наносить сокрушительные залпы, а затем оперативно отступать до того, как противник сможет начать контратаку», — говорится в материале.

Автор подчеркнул, что огневая мощь «Малки» в сочетании с точным наведением позволяет наносить удары с высокой эффективностью.

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САУ «Малка» калибра 203 миллиметра начали выпускать в 1986 году. Установка на гусеничном шасси предназначена для поражения важных целей в тактической глубине противника. Осколочно-фугасный снаряд «Малки» несет более 17 килограммов взрывчатки.

В марте американское издание Forbes писало, что Украина почти исчерпала запасы снарядов калибра 203 миллиметра, которые используются в советских САУ 2С7 «Пион».

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