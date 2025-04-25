Названы самые переоцененные направления для путешествий

Onlinetours: Вместо ОАЭ россиянам лучше ехать в Катар

Турагент назвала ОАЭ, Хургаду и Паттайю самыми переоцененными направлениями для путешествий, а также предложила для них замену. Своими наблюдениями эксперт Onlinetours Оксана Власенко поделилась с «Лентой.ру».

В первую очередь специалист отметила, что вместо ОАЭ, который заполонили россияне, можно ехать Катар с футуристической столицей, музеями и отличными пляжами. «А Бахрейн порадует комфортным климатом даже в мае, отличными отелями и отсутствием туристического ажиотажа», — уточнила спикер.

Кроме того, эксперт посоветовала вместо заезженных Пхукета, Паттайи и Самуи в Таиланде выбирать Вьетнам с его белоснежными пляжами Нячанга, Фукуока или Дананга. Кроме того, альтернативой может стать китайский остров Хайнань. «Это тропики с развитой инфраструктурой. Если все же хочется именно Таиланд, стоит обратить внимание на менее раскрученные Као Лак, Краби или район Панва», — высказалась Власенко.

При этом в Египте специалист рекомендовала выбирать не Хургаду и Шарм-эш-Шейх, а курорты Эль-Аламейн и Мерса-Матрух на Средиземном море с мягким климатом, лазурной водой и светлым песком.

В апреле сообщалось, что российские путешественники внезапно начали бронировать туры в ОАЭ, из-за чего пляжи Дубая превратились в Краснодарский край. По словам турагентов, тенденция появилась по двум причинам: закрытые пляжи в Анапе и рост цен на других российских курортах.