Некоторым россиянам порекомендовали отказаться от томатов

Терапевт Лушникова: Помидоры нежелательно есть при желчнокаменной болезни

Людям с некоторыми болезнями стоит отказаться от употребления томатов, рассказала диетолог-терапевт Ольга Лушникова. Рекомендации она дала в беседе с NEWS.ru.

По ее словам, у некоторых людей при употреблении помидоров могут возникать аллергические реакции, проявляющиеся в виде крапивницы, кожного зуда и слезотечения. Кроме того, врач не советует есть помидоры людям с болезнями ЖКТ. «Томаты содержат много органических кислот, которые у людей с гастритом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки могут вызвать дискомфорт, изжогу, неприятные ощущения в желудке и привести к обострению заболевания. Не стоит увлекаться помидорами людям с мочекаменной болезнью, так как щавелевая кислота и витамин С в их составе могут усугубить течение заболевания», — объяснила россиянам Лушникова.

У некоторых людей употребление помидоров может вызывать вздутие, повышенное газообразование, расстройство стула и другие проблемы с пищеварением из-за большого содержания клетчатки и органических кислот, добавила терапевт. Нежелательно употреблять помидоры и при желчнокаменной болезни, заключила Лушникова.

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