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19:48, 25 апреля 2025Мир

Страна НАТО решила испытать своих военных арктическим холодом

Bloomberg: Норвегия устроила испытания для группы военных в Арктике
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Норвегия устроила испытания для группы военных в Арктике, чтобы оценить их боевые возможности в условиях холода. Об этом сообщает Bloomberg.

«В связи с ростом напряженности в отношениях с Россией 13 норвежских солдат были отправлены на Крайний Север, чтобы проверить воздействие холода на их разум, тело и снаряжение», — утверждается в публикации.

Военнослужащие должны выживать в условиях экстремального холода на протяжении 100 дней. Перед началом испытаний у них взяли образцы крови, оценили их мышечную массу и работу легких. По данным агентства, 75 процентов результатов испытаний будут обнародованы, а оставшаяся четверть полученных данных будет доступна лишь союзникам страны по НАТО.

10 апреля военно-воздушные силы НАТО начали учения по отражению «российского нападения» над голландским побережьем Северного моря.

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