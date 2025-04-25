Страна НАТО решила испытать своих военных арктическим холодом

Bloomberg: Норвегия устроила испытания для группы военных в Арктике

Норвегия устроила испытания для группы военных в Арктике, чтобы оценить их боевые возможности в условиях холода. Об этом сообщает Bloomberg.

«В связи с ростом напряженности в отношениях с Россией 13 норвежских солдат были отправлены на Крайний Север, чтобы проверить воздействие холода на их разум, тело и снаряжение», — утверждается в публикации.

Военнослужащие должны выживать в условиях экстремального холода на протяжении 100 дней. Перед началом испытаний у них взяли образцы крови, оценили их мышечную массу и работу легких. По данным агентства, 75 процентов результатов испытаний будут обнародованы, а оставшаяся четверть полученных данных будет доступна лишь союзникам страны по НАТО.

10 апреля военно-воздушные силы НАТО начали учения по отражению «российского нападения» над голландским побережьем Северного моря.

