Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:44, 25 апреля 2025Ценности

Фото Тимати с возлюбленной высмеяли в сети со словами «купите ему табуретку»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @halfbloodval

Модель Валентина Иванова поделилась новыми кадрами с рэпером Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) и привлекла внимание фанатов. Публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Возлюбленная музыканта опубликовала серию фото из Японии. На них она позировала рядом с певцом в кожаной куртке и светлых джинсах. При этом ее избранник был одет в лонгслив, жилетку и широкие брюки.

Материалы по теме:
«Извини, но я просто красивая» 92-летняя пенсионерка шутит о похоронах и дерзит подписчикам. За что ее любят миллионы?
«Извини, но я просто красивая»92-летняя пенсионерка шутит о похоронах и дерзит подписчикам. За что ее любят миллионы?
1 мая 2022
Школьник на спор завел в TikTok блог с вдохновляющими историями. Как его рассказы возвращают веру в человечество?
Школьник на спор завел в TikTok блог с вдохновляющими историями.Как его рассказы возвращают веру в человечество?
1 октября 2022

Подписчики высмеяли Тимати в комментариях из-за разницы пары в росте. «Купите ему табуретку», «Валя выше на целую ступеньку», «Зачем вы все под него скукоживаетесь?», «Ищу коммент с ногами», — высказывались поклонники. Сама Иванова никак не отреагировала на слова комментаторов.

В марте возлюбленная Тимати ответила на слухи о беременности. Иванова, которая состоит в отношениях со знаменитостью на протяжении трех лет, заявила, что информация является ложной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле описали переговоры Путина и Уиткоффа двумя словами

    Названа звезда с самыми желанными ногами

    Россияне описали идеального партнера для свиданий

    Российские фальшивомонетчики стали вдвое чаще подделывать доллары

    Появились ранее неизвестные подробности мятежа ЧВК «Вагнер»

    Пожар на мясокомбинате в Подмосковье попал на видео

    В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина с лидерами Индии и Пакистана

    Зеленский высказался о своем посещении похорон Папы Франциска

    Препятствовавшего эвакуации жителей Курской области бойца ВСУ осудили на 15 лет

    Сотрудник музея разбил работу известного художника за 2,6 миллиона рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости