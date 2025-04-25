Фото Тимати с возлюбленной высмеяли в сети со словами «купите ему табуретку»

Модель Валентина Иванова поделилась новыми кадрами с рэпером Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) и привлекла внимание фанатов. Публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Возлюбленная музыканта опубликовала серию фото из Японии. На них она позировала рядом с певцом в кожаной куртке и светлых джинсах. При этом ее избранник был одет в лонгслив, жилетку и широкие брюки.

Подписчики высмеяли Тимати в комментариях из-за разницы пары в росте. «Купите ему табуретку», «Валя выше на целую ступеньку», «Зачем вы все под него скукоживаетесь?», «Ищу коммент с ногами», — высказывались поклонники. Сама Иванова никак не отреагировала на слова комментаторов.

В марте возлюбленная Тимати ответила на слухи о беременности. Иванова, которая состоит в отношениях со знаменитостью на протяжении трех лет, заявила, что информация является ложной.