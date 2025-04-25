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15:14, 25 апреля 2025Экономика

Офисных сотрудников попросили мыться хотя бы раз в сутки

Компания из Южной Кореи попросила сотрудников почаще принимать душ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: TORWAISTUDIO / Shutterstock / Fotodom  

Перед наступлением лета и жары в Южной Корее одна из местных компаний обратилась к офисным сотрудникам и попросила их почаще мыться. Название фирмы не уточняется, пишет South China Morning Post.

Новость разлетелась по социальным сетям и активно обсуждается в X (бывший Twitter) после того как один из сотрудников выложил скрин обращения в сеть. В служебной записке сказано: «Мы убедительно просим всех сотрудников строго соблюдать правила личной гигиены». Работникам посоветовали принимать душ не реже одного раза в сутки, носить чистую одежду, использовать дезодорант и влажные салфетки, а также проветривать помещения. «Не думайте, что вы не чувствуете запаха — ваши коллеги просто вам об этом не говорят», — говорится в документе.

Мнения пользователей в соцсети разошлись. Некоторые писали, что с радостью бы поделились такой памяткой у себя на работе. Иные удивлялись и писали, что впервые видят, чтобы компания рассылала сотрудникам подобные документы.

Ранее в центре скандала оказалась другая компания из Азии. В открытый доступ выложили регламент для сотрудников производителя стоматологических товаров Super Deer.

Выяснилось, что сотрудников постоянно контролируют с помощью камер наблюдения, им нельзя пользоваться смартфонами и покидать рабочее место в течение дня, есть тоже необходимо именно на рабочем месте. За неправильную расстановку стульев и долгое пребывание в туалете — наказывают штрафами.

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