Подсчитана сумма первого взноса по ипотеке на квартиру в городах-миллионниках

РБК: На первоначальный взнос по ипотеке нужно до 75% от цены небольшой квартиры

Чтобы получить одобрение по ипотеке на небольшую квартиру в городах-миллионниках, россиянам со средними по регионам зарплатами нужно накопить от 2,45 миллиона до 8,8 миллиона рублей, сообщает РБК.

В большинстве мегаполисов суммы первоначального взноса оказываются выше 60 процентов цены недвижимости, а в некоторых случаях доходят до 75 процентов. Например, чтобы получить одобрение по ипотеке на квартиру площадью 35 квадратных метров в Москве, нужно накопить 8,8 миллиона рублей на первый взнос. Средняя цена такой недвижимости в столице составляет 12,3 миллиона рублей, копить на первый взнос при средней зарплате нужно будет почти пять с половиной лет.

В Петербурге средняя цена небольшого жилья — 9,6 миллиона. А ипотеку одобрят при наличии первого взноса в размере 7,2 миллиона рублей. Жителю Санкт-Петербурга со средним доходом нужно будет копить на это шесть лет и семь месяцев. Меньше всего копить (два года и пять месяцев) нужно жителю Красноярска: там одобрение по ипотеке можно получить при наличии первоначального взноса в 2,4 миллиона рублей. А средняя стоимость жилья составляет 4,6 миллиона.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов говорил, что ставки по ипотеке вряд ли станут привлекательнее для россиян к 2027 году. «Слишком большая цена делает приобретение жилья за собственные средства возможным лишь для небольшой части населения, а высокие ставки не позволяют оформлять ипотечный кредит», — констатировал он.

